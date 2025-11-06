Deutsche Bahn sürdürülebilir demir yolu altyapısında Saarstahl Rail’in yeşil çeliğini kullanacak

Almanya’nın ulusal demir yolu işletmecisi Deutsche Bahn, demir yolu altyapısında yeşil çelik kullanımını artırmak amacıyla Alman uzun mamul üreticisi Saarstahl Group’un düşük emisyonlu ray üretimi yapan bağlı kuruluşu Saarstahl Rail ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

İş birliği, Avrupa demir yolu sektöründe sürdürülebilir tedarik zincirleri ve döngüsel ekonomi oluşturulması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Saarstahl Ascoval’da yeşil çelik üretimi

Anlaşmaya göre Saarstahl Rail’in Fransa’daki Ascoval tesisinde üretilen yeşil çelik, Deutsche Bahn’ın gelecekteki demir yolu altyapı projelerine entegre edilecek. Geleneksel yöntemlere kıyasla Ascoval tesisinde elektrik ark ocakları kullanıldığı, aynı zamanda eski raylar ve hurdanın eritilmesiyle yeni çelik üretimi gerçekleştirildiği belirtildi. Bu sayede emisyonlarda %70’e varan düşüş sağlandığına ve bu miktarın 1.000 mt çelik başına 1.800 mt CO₂e düşüşe eş değer olduğuna dikkat çekildi.

Deutsche Bahn, yeşil çelik kullanarak toplam dolaylı emisyonlarının yaklaşık %50’sini oluşturan Kapsam 3 emisyonlarını önemli ölçüde azaltmayı beklediğini dile getirdi. Ayrıca karbonsuzlaşma planı kapsamında inşaat ve bakım programlarında yeşil çelik ile yeşil beton gibi düşük emisyonlu malzemelere öncelikli vermeyi hedeflediğini de aktardı.