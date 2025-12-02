 |  Giriş 
Feralpi Stahl elektrik ark ocağı için uzun vadeli elektrik tedarik anlaşması imzaladı

Salı, 02 Aralık 2025 14:10:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi Feralpi Stahl, Riesa’daki elektrik ark ocaklı çelik üretim tesisine enerji temin etmek üzere İsviçre merkezli enerji şirketi Axpo ile uzun vadeli tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu.

2026 yılının Ocak ayında yürürlüğe girecek olan anlaşmanın, tesisin 100 MW seviyesini aşan azami enerji ihtiyacını karşılayacağı belirtildi. Ayrıca anlaşmanın ayrıntılı tahmin ve planlama araçları içerdiği, bu sayede Feralpi Stahl’ın fiyat ve tüketim hacmine ilişkin riskleri daha iyi yönetebileceği aktarıldı. 

Verimlilik ve sürdürülebilirlik güçlendirilecek

Feralpi Stahl Genel Müdürü Uwe Reinecke, anlaşmanın Riesa tesisinin operasyonel verimliliğini, sürdürülebilirlik hedeflerini ve uzun vadeli tedarik güvenliğini desteklediğini belirtti. Bu faktörlerin, istikrarlı ve rekabetçi fiyatlardan elektrik tedarikine bağımlı olan elektrik ark ocaklı tesis için kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Feralpi 

