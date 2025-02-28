GMH Gruppe çelik piyasasındaki değişimler sebebiyle bağlı kuruluşunu elden çıkaracak

Almanya merkezli vasıflı çelik üreticisi GMH Gruppe, ingot ve sürekli döküm ürünlerinin üretiminde uzmanlaşmış bağlı kuruluşu Stahlwerk Bous’u satışa çıkardığını duyurdu. Stahlwerk Bous, demir yolu, makine mühendisliği, petrol ve doğal gaz ve enerji gibi pek çok sektöre yıllardır yüksek kalite çelik tedariki gerçekleştiriyor.

GMH Gruppe, çelik sektöründe yaşanan ani değişimler sebebiyle ana faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla satış kararı aldığını ifade etti. Stahlwerk Bous’un tesisinde son teknoloji elektrik ark ocağı, entegre olmayan metalurji ekipmanları, sürekli döküm ünitesi ve ingot döküm ekipmanı bulunduğu dile getirildi. Bu sayede verimli ve sürdürülebilir çelik üretimi gerçekleştirdiği, ayrıca konumu sayesinde talebi hızlıca karşılayabildiği vurgulandı.

Öte yandan GMH Gruppe, Stahlwerk Bouse’yi kapatmayı planlamadığını ve asıl hedefinin şirketi ileri taşıyacak doğru yatırımcıyı bulmak olduğunu paylaştı.