GFG’nin İngiltere’deki çelik birimleri aralıklı olarak faaliyet gösterecek

Perşembe, 11 Mart 2021 15:45:28 (GMT+3) | İstanbul

Liberty Steel’in bağlı olduğu İngiltere merkezli küresel endüstri lideri GFG Alliance, İngiltere’deki bazı çelik birimlerinin aralıklı olarak faaliyet göstereceğini ve bunun tesislerin durumundan ödün vermeden gerçekleştirileceğini belirtti. Şirket, sendikalarla yakın bir şekilde çalıştığını ve koşullara uygun çalışanlar için hükümetin ücretsiz izin programından yararlanacağını belirtti.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere üzere, ABD merkezli yatırım grubu Apollo Global Management’ın GFG Alliance’ın borç aldığı kurum olan İngiltere merkezli finansal hizmetler şirketi Greensill Capital’i satın alma ihtimalinden dolayı bu kararın mali sıkıntılar sonucunda verildiği düşünülüyor. Greensill’in artık borçlarını ödeyememesinin İngiltere çelik sektörüne ve GFG Alliance’a zarar vermesi bekleniyordu.