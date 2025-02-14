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GFG’nin Back to Black girişimi Whyalla tesisindeki zararı azaltıyor

Cuma, 14 Şubat 2025 12:13:43 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli GFG Alliance’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sanjeev Gupta, Avustralya’da bulunan Whyalla çelik tesisinin şu anda tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşadığını belirtti. Bu zorluklara rağmen şirket, Whyalla tesisideki faaliyetleri sürdürmeye kararlı.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Ocak ayında GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu Liberty Steel, operasyonel sıkıntılar ve yüksek fırında gerçekleştirilen kapsamlı onarım çalışmaları nedeniyle dört aylık bir duruşun ardından Whyalla çelik tesisinde üretime başlamıştı.

Gupta, Whyalla çelik tesisini zarar eden bir işletmeden kârlı bir işletmeye dönüştürmeyi amaçlayan Back to Black girişimi aracılığıyla tesisin üretimi artırdığını belirtti. Şirket, yüksek fırının yeniden devreye alınmasından bu yana tesisteki zararı şimdiden %30’dan fazla azalttı. Gupta, “Back to Black planımızla bu belirsiz dönemden eskisinden daha güçlü çıkacağız. Ayrıca bu yıl çelik piyasalarının uzun bir gerileme döneminden sonra toparlanmaya başlayacağını düşünüyorum,” şeklinde konuştu.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi GFG Alliance 

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