Gerdau’nun net kârı üçüncü çeyrekte düştü

Perşembe, 10 Kasım 2022 09:33:10 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya merkezli Gerdau Group’un konsolide net kârı bu yılın üçüncü çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 4,29 milyar BRL’ye kıyasla 3,02 milyar BRL (584 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net satış geliri %7,9 düşüşle 21,14 milyar BRL ve AVFÖK’ü %19,6 düşüşle 5,38 milyar BRL seviyelerinde kaydedildi.

Üçüncü çeyrekte şirketin ham çelik üretimi %13,5 düşüşle 2,96 milyon mt ve çelik ürünleri satışları %9,7 düşüşle 2,93 milyon mt seviyelerine indi.

Aynı çeyrekte Brezilya birimi Gerdau Group’un net satışlarının %39’una ve AVFÖK’ünün %29,2’sine, Kuzey Amerika birimi %36’sına ve %48,2’sine, Güney Amerika birimi %9’una ve %10,8’ine ve vasıflı çelik birimi 16’sına ve %11,8’ine katkı sağladı.

1$ = 5,16 BRL (9 Kasım)