Gerdau ilk çeyrekte 757,8 milyon BRL net kâr kaydetti

Brezilya merkezli Gerdau grubu, 2024 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 2,05 milyar BRL net kâra kıyasla 2024 yılının ilk çeyreğinde 757,8 milyon BRL (134,4 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satış geliri yıllık %7,19 artışla 17,37 milyar BRL’ye çıkarken, brüt kârı %19,5 düşüşle 1,95 milyar BRL (474,4 milyon $) seviyesinde, faaliyet kârı ise %49,6 düşüşle 1,38 milyar BRL seviyesinde kaydedildi.

Şirketin çelik satışları ise %5,1 artışla 2,86 milyon mt oldu.

Bahsi geçen çeyrekte şirketin Brezilya birimi toplam satışların %43’ünü oluştururken, Kuzey Amerika birimi %50’sini, Güney Amerika birimi ise %7’sini meydana getirdi. Bu birimlerin AVFÖK payları satış paylarına benzer seviyelerde yer alıyor.

Şirket, net kârın sertçe düşmesini, “Brezilya’da çelik talebi ilk çeyrekte güçlü seyretse de ithalatın baskısı da fazla olduğu için ithal ürünlerin iç piyasadaki payı %22’ye ulaştı. Tarihsel ortalamaların çok üzerinde olan bu seviye iç piyasada haksız rekabet yaratıyor,” ifadeleriyle yorumladı.

1$ = 5,64 BRL