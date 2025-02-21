Gerdau’nın net kârı 2024’te geriledi

Brezilya merkezli Gerdau grubu, 2023 yılında kaydedilen 6,85 milyar BRL net kâra kıyasla 2024 yılında 4,60 milyar BRL (807 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışları yıllık %2,7 düşüşle 67,03 milyar BRL’ye gerilerken, brüt kârı %18,8 düşüşle 9,20 milyar BRL oldu. AVFÖK değeri ise %21,4 düşüşle 10,16 milyar BRL seviyesinde kaydedildi.

Şirketin çelik satışları %3 düşüşle 10,98 milyon mt’a indi.

Şirketin Brezilya birimi yılın tamamında grubun net satışlarının %38,7’sini ve AVFÖK değerinin %41,2’sini oluştururken, Kuzey Amerika birimi sırasıyla %36,2 ve %30,9’unu, Güney Amerika birimi %10 ve %9,3’ünü, özel kalite çelik birimi ise %15,2 ve %18,6’sını oluşturdu.

Şirket, net kârındaki düşüşü Brezilya’da çelik ithalatının artmasına bağladı.

Gerdau CFO ve IRO’su Rafael Japur, “2024 yılında mali gücümüzü koruyarak sürdürülebilir büyüme stratejimizi uygulamaya devam ettik. Hissedarlarımız için değer yaratma konusunda bunların önemli olduğunu düşünüyoruz,” dedi.

Şirket, Brezilya hükümetinin uyguladığı koruma önlemlerine rağmen kota sistemi kapsamında yapılan ithalatın 2023’e kıyasla artış gösterdiğini ve bu nedenle kota sisteminin işlevsel olmadığının görüldüğünü ifade etti. Şirkete göre iç piyasadaki en büyük baskı yaratan faktörlerden biri Çin’den yapılan ithalat sonucunda ortaya çıkan arz fazlası.

1$ = 5,70 BRL