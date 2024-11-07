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Gerdau’nun net kârı üçüncü çeyrekte geriledi

Perşembe, 07 Kasım 2024 09:30:21 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı Gerdau, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 1,59 milyar BRL net kâra kıyasla bu yılın aynı çeyreğinde 1,36 milyar BRL (233,7 milyon $) net kâr açıkladı. Şirketin net satışları yıllık %1,8 düşüşle 17,38 milyar BRL seviyesinde yer alırken brüt kârı %7,7 düşüşle 2,58 milyar BRL, AVFÖK değeri ise %8,1 düşüşle 2,92 milyar BRL seviyelerinde kaydedildi.

Aynı dönemde şirketin ham çelik üretimi %6,3 artışla 2,98 milyon mt oldu. Çelik satışları ise %2,7 artışla 2,83 milyon mt seviyesine ulaştı.

Şirketin faaliyet gösterdiği bölgeler arasından Brezilya net satışların ve AVFÖK değerinin sırasıyla %37,9 ve %37,2’sini oluştururken Kuzey Amerika’nın payı %37,5 ve %37,7, Güney Amerika’nın payı %8,2 ve %7,5, vasıflı çelik biriminin payı ise %16,4 ve %17,6 oldu.

Şirket, dört ay önce getirilen ithalat kotalarına rağmen çelik sektörünün ithalat nedeniyle yara almaya devam ettiğini ifade etti.

18 Ekim tarihinde 11 farklı mamul için getirilen %25’lik ithalat vergisinin Brezilya’daki alımların %31’ini oluşturduğunu belirten Gerdau, Brezilya Çelik Enstitüsü ile birlikte sektöre denge getirecek yeni önlemler geliştirmek için hükümetle görüşmelerine devam ediyor.

1$ = 5,80 BRL


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Mali Sonuçlar Gerdau 

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