Gerdau’nun net kârı 2026 yılının ilk çeyreğinde %32 arttı

Brezilyalı Gerdau grubu, 2026 yılının ilk çeyreğinde 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %32 artışla 203,48 milyon $ seviyesinde konsolide net kâr kaydetti.

Şirketin net satış gelirleri %3,8 düşüşle 3,36 milyar $ seviyesine gerilerken, üretim maliyetleri %6,5 düşüşle 2,89 milyar $ seviyesinde yer aldı. Brüt kâr %17,8 artışla 460,6 milyon $ seviyesine yükselirken, faaliyet kârı %32,3 artışla 368,3 milyon $ seviyesine çıktı.

Hacim bazında, ham çelik üretimi %5,5 artışla 3,15 milyon mt seviyesine yükselirken, çelik ürünleri satışları %1,6 düşüşle 2,81 milyon mt seviyesine geriledi.

2026 yılının ilk çeyreğinde Brezilya, grubun AVFÖK değerinin %20,3’ünü, çelik sevkiyatlarının %49,0’ını ve net satışlarının %41,3’ünü oluşturdu. Aynı dönemde Kuzey Amerika AVFÖK değerinin %79,1’ini, çelik sevkiyatlarının %43,9’unu ve net satışların %54,3’ünü sağladı. Güney Amerika ise AVFÖK değerinin %6,9’unu, çelik sevkiyatlarının %10,5’ini ve net satışların %0,7’sini oluşturdu.