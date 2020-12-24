Gerdau Varzea do Lopes demir cevheri madeninde doğal gaz yakıtlı kamyonlarla deneme yapıyor

Perşembe, 24 Aralık 2020 11:34:47 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau, Minas Gerais eyaletinde bulunan Itabirito demir cevheri madeninde doğal gaz yakıtlı kamyon kullanmak için Scania do Brasil ile iş birliği yaptı.

Gerdau, Varzea do Lopes madeninde, Scania’ya göre Brezilya’da “türünün tek örneği” olan kamyonu kullanacak. Madencilik kamyonu deneysel olarak kullanılacak ve dizel yakıtlı kamyonlara bir alternatif oluşturuyor.

Scania, halihazırda 2019 yılından beri doğal gaz yakıtlı kamyon sattığını, ancak, böyle bir kamyonun dünyada ilk kez madencilik sektöründe kullanıldığını söyledi.