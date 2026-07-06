Fitch Ratings, Gerdau’nun görünümünü pozitif olarak değiştirdi

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau’nun görünümünü durağandan pozitife revize eden Fitch Ratings, kararın şirketin kısa ve orta vadede iş profilini ve kârlılığını iyileştirme potansiyeline dayandığını, bunun da özellikle Kuzey Amerika’daki daha güçlü varlığı ve Brezilya’daki faaliyetlerinde beklenen toparlanmayla desteklendiğini belirtti.

Fitch tarafından yapılan açıklamada Gerdau’nun “güçlü bir iş profiline, dirençli serbest nakit akışına, geleneksel bir sermaye yapısına ve güçlü likiditeye” sahip olduğu ifade edildi.

Fitch ayrıca Gerdau’nun coğrafi çeşitliliğinin ve esnek elektrik ark ocağı bazlı çelik üretim yapısının şirkete rekabet avantajı sağladığını ve piyasa koşullarındaki değişimlere hızlı şekilde yanıt verme imkânı sunduğunu kaydetti.

Fitch’e göre Gerdau’nun, ABD’nin Brezilya’dan çelik ithalatına uygulanan antidamping vergilerinden fayda sağlaması bekleniyor. Brezilyalı yetkililer tarafından uygulanan antidamping önlemlerine Gerdau’nun Brezilya’da ürettiği ağır levha ve sıcak rulo sacın da dahil edilmesi halinde fiyatların daha da artabileceği belirtildi.

Gerdau’nun Brezilya, Uruguay, Arjantin, Peru, Meksika, ABD ve Kanada’da üretim tesisleri bulunuyor.