Gerdau Brezilya’daki COPEL hidroelektrik santralinin tam kontrolünü alacak

Brezilya’nın en büyük demir cevheri madencisi ve çelik üreticisi Gerdau, Brezilyalı elektrik şirketi Companhia Paranaense de Energia’nın (COPEL) Dona Francisca Energética S.A. (DFESA) hidroelektrik santralindeki sermayesinin %23,03’üne denk gelen tüm payını satın almak üzere bağlayıcı teklif sunduğunu ve hisse alım anlaşması imzaladığını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre söz konusu satın alma, Gerdau’nun sermaye tahsis planıyla uyumlu olup şirketin faaliyetlerinde maliyet rekabetçiliğini artırmayı ve yenilenebilir enerjiye odaklanan karbonsuzlaşma stratejisi doğrultusunda şirket içi enerji üretimini toplam tüketiminin %50’sinin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Gerdau halihazırda DFESA’nın %53,94’üne sahip ve bu pay santralin enerji üretiminin 35,6 MW’ına karşılık geliyor. Satın alım işleminin tamamlanmasının ardından Gerdau, DFESA’dan ortalama 65,94 MW enerji temin edecek.