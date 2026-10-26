S&P Global Ratings, Gerdau'nun kredi notu görünümünü pozitife yükseltti

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings'in şirketin kredi notlarını teyit ettiğini ve kredi notu görünümünü durağandan pozitife yükselttiğini belirtti.

Pozitif görünümün Gerdau'nun Kuzey Amerika faaliyetlerinin dayanıklı performansı, Brezilya'daki stratejik yatırımlarından kaynaklanan rekabet gücü ve verimlilik kazanımları, nakit akışı yaratma kapasitesinde beklenen güçlenme ve borçluluğu düşük seviyelerde tutan ihtiyatlı sermaye tahsisi ile mali politikaların sürdürülmesi sayesinde şirketin operasyonel ve finansal profilinin önümüzdeki yıllarda güçleneceği beklentisini yansıttığı aktarıldı.

Gerdau, diğer kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's tarafından yine 2026 yılında belirlenen kredi notu görünümlerinin ise sırasıyla “Pozitif” ve “Durağan” olduğunu ekledi.