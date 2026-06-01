Gerdau Çin’den çelik ithalatına karşı daha güçlü önlemleri yatırımların ön koşulu olarak görüyor

Pazartesi, 01 Haziran 2026 10:01:55 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Gerdau Başkanı Gustavo Werneck bu hafta Brezilya’da yaptığı açıklamada hükümetin yakında Çin’den çelik ithalatına ek önlemler getirmesini beklediğini söyledi. Werneck, söz konusu ithalatın Brezilya çelik sektörü için haksız rekabet yarattığını savundu.

Werneck ülkedeki yeni yatırımların ve hatta Minas Gerais eyaletinde yer alan, 2024 yılından bu yana ticari nedenlerle atıl durumda olan Barão de Cocais çelik tesisinin yeniden faaliyete geçirilmesinin bu tür önlemlerin uygulanmasına bağlı olduğunu belirtti.

Analistlere göre Werneck, hükümetin şubat ayında Çin’den ithal edilen soğuk rulo sac ve kaplamalı yassı ürünlere uyguladığı antidamping vergilerine sıcak rulo sacı da ekleyeceği yönündeki söylentilere atıfta bulundu.

Yıllık 4,5 milyon mt ham çelik üretim kapasitesine sahip Ouro Branco tesisi, sıcak rulo sac, yapısal profiller, filmaşin ve inşaat demiri dahil olmak üzere geniş bir uzun ve yassı ürün yelpazesi üretiyor. Brezilya’da üretilen çeliğin %10’undan fazlasını karşılayan tesis; inşaat, otomotiv, tarım, enerji ve gemi inşa gibi sektörlere hizmet veriyor.


