 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Gerdau:...

Gerdau: İthalat artışı çelik sektörü için risk oluşturuyor

Perşembe, 05 Mart 2026 13:39:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau’nun CEO’su Gustavo Werneck etkili koruma önlemleri uygulanmaması halinde Brezilya’daki yüksek çelik ithalatının ülkenin yerel çelik sektörünü zayıflatabileceği uyarısında bulundu. Werneck bazı şirketlerin şimdiden zararına faaliyet göstermeye başladığını ve hükümet müdahalesi olmadan üretimi sürdürmekte zorlanabileceğini belirtti.

İthalat yerel çelik üreticilerini tehdit ediyor

Yerel basında yer alan haberlere göre Gustavo Werneck, ithalatın mevcut seviyelerde devam etmesi halinde birçok çelik üreticisinin faaliyetlerini sürdüremeyebileceğini söyledi. Werneck, “Brezilya’ya ithal edilen ürünlerin girişinde önemli bir azalma olmazsa yerli çelik üreticilerinin hayatta kalması imkansız olacak. Ortadan kaybolabilirler,” uyarısında bulundu. Yönetici ayrıca ithalatın pazar payının 2025 yılında 6 milyon mt’u aşmasının ve bunun yurt içi çelik satışlarının yaklaşık %30’una denk gelmesinin beklendiğini ifade etti.

Antidamping önlemleri kilit çözüm olarak görülüyor

Gerdau’ya göre rekabet koşullarının yeniden sağlanması için ithalatın pazar payının düşürülmesi gerekiyor. Werneck, antidamping önlemlerinin ithalat seviyesini yaklaşık %30’dan %10 civarına düşürebileceğini ve bunun da yerel üreticilerin yeniden yatırım yapmasına olanak sağlayacağını belirtti. Şirketin CFO’su Rafael Japur ise Brezilya federal hükümetinin son dönemde konuya daha proaktif yaklaşmaya başladığını ifade ederek “Bu konuda teknik ilerleme kaydedildi. Hükümet şirketleri ziyaret ediyor, veri topluyor ve soruşturmaları ilerletmek için daha derin analizler yapıyor — daha önce böyle bir süreç yaşanmıyordu,” şeklinde konuştu.

Zorluklara rağmen 2026 görünümü olumlu

Gerdau, mevcut zorluklara rağmen 2026 yılı görünümünün olumlu olduğunu belirtti. Gustavo Werneck’e göre hükümetin ithalat sorununa ilişkin artan farkındalığı, özellikle otomotiv sektörü başta olmak üzere sanayi sektörlerinde beklenen büyüme ve inşaat sektöründeki istikrar gelecek yıl talebi destekleyebilir.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Gerdau 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya’dan Güney Amerika’ya verilen inşaat demiri fiyatları gevşedi

24 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları dört haftadır yatay

19 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Gerdau Maracanaú tesisini yeniden devreye aldı

04 Şub | Çelik Haberler

Brezilya’dan Güney Amerika’ya verilen inşaat demiri fiyatları yukarı yönlü

22 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya’dan dış piyasalara verilen sıcak rulo sac fiyatları iki haftada arttı

29 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’dan Güney Amerika’ya verilen inşaat demiri fiyatları yükseldi

16 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya’da sıcak rulo sac fiyatları yatay, üreticiler Ocak’ta artışa hazırlanıyor

12 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat haftalık bazda değişmedi

09 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı inşaat demiri fiyatları son dört haftadır aynı seviyelerde

24 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya’da yerel sıcak rulo sac fiyatları hafifçe gevşedi

14 Kas | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis