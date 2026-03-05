Gerdau: İthalat artışı çelik sektörü için risk oluşturuyor

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau’nun CEO’su Gustavo Werneck etkili koruma önlemleri uygulanmaması halinde Brezilya’daki yüksek çelik ithalatının ülkenin yerel çelik sektörünü zayıflatabileceği uyarısında bulundu. Werneck bazı şirketlerin şimdiden zararına faaliyet göstermeye başladığını ve hükümet müdahalesi olmadan üretimi sürdürmekte zorlanabileceğini belirtti.

İthalat yerel çelik üreticilerini tehdit ediyor

Yerel basında yer alan haberlere göre Gustavo Werneck, ithalatın mevcut seviyelerde devam etmesi halinde birçok çelik üreticisinin faaliyetlerini sürdüremeyebileceğini söyledi. Werneck, “Brezilya’ya ithal edilen ürünlerin girişinde önemli bir azalma olmazsa yerli çelik üreticilerinin hayatta kalması imkansız olacak. Ortadan kaybolabilirler,” uyarısında bulundu. Yönetici ayrıca ithalatın pazar payının 2025 yılında 6 milyon mt’u aşmasının ve bunun yurt içi çelik satışlarının yaklaşık %30’una denk gelmesinin beklendiğini ifade etti.

Antidamping önlemleri kilit çözüm olarak görülüyor

Gerdau’ya göre rekabet koşullarının yeniden sağlanması için ithalatın pazar payının düşürülmesi gerekiyor. Werneck, antidamping önlemlerinin ithalat seviyesini yaklaşık %30’dan %10 civarına düşürebileceğini ve bunun da yerel üreticilerin yeniden yatırım yapmasına olanak sağlayacağını belirtti. Şirketin CFO’su Rafael Japur ise Brezilya federal hükümetinin son dönemde konuya daha proaktif yaklaşmaya başladığını ifade ederek “Bu konuda teknik ilerleme kaydedildi. Hükümet şirketleri ziyaret ediyor, veri topluyor ve soruşturmaları ilerletmek için daha derin analizler yapıyor — daha önce böyle bir süreç yaşanmıyordu,” şeklinde konuştu.

Zorluklara rağmen 2026 görünümü olumlu

Gerdau, mevcut zorluklara rağmen 2026 yılı görünümünün olumlu olduğunu belirtti. Gustavo Werneck’e göre hükümetin ithalat sorununa ilişkin artan farkındalığı, özellikle otomotiv sektörü başta olmak üzere sanayi sektörlerinde beklenen büyüme ve inşaat sektöründeki istikrar gelecek yıl talebi destekleyebilir.