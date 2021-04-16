Gerdau grafen üretimi odaklı bir şirket oluşturdu

Cuma, 16 Nisan 2021 12:25:22 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya merkezli entegre çelik üreticisi Gerdau, yeni iş birimi Gerdau Next aracılığıyla grafen üretimi odaklı bir şirket oluşturdu. Grafen, çelik kaplama, kaynaklama ve diğer uygulamalar için kullanabilecek bir nano ürün.

Gerdau Graphene, şirketin çelik biriminden ayrı olarak faaliyet gösterecek ve Gerdau Next biriminin bir parçası olacak. Şirket, inşaat, otomotiv, kauçuk ve diğer sanayi segmentlerine odaklanacak.

Gerdau Graphene’in ilk müşterisi ise Gerdau ve çelik tesisleri olacak. Şirket, ürün gelişimini daha da ileri taşımak adına çelik birimini bir laboratuvar olarak kullanacak. Gerdau, grafeni İngiltere’nin Manchester şehrinde halihazırda kullanıyordu.