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Gerdau Brezilyalı iştirakinin tamamını satın aldı

Cuma, 22 Kasım 2024 09:27:07 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau, Sumitomo Corporation ve The Japan Steel Works Ltd. ile Gerdau Summit Aços Fundidos e Forjados S.A’daki sermayelerinin sırasıyla %39,53’ünü ve %1,74’ünü satın almak için anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

32,6 milyon $ değerinde olduğu tahmin edilen anlaşma sayesinde Gerdau Summit’in kontrolü Gerdau Summit’e geçecek.

Sao Paulo eyaletinde bulunan Gerdau Summit, yıllık 40.000 mt dökme ve dövme çelik kapasitesine sahip. Şirketin ürettiği rulo ve şaftlar alüminyum, şeker ve etanol ve enerji sektörlerinde kullanılıyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Devralım & Birleşme 

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