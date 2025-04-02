Vale ve GIP Aliança Geração de Energia’da ortak olacak

Brezilyalı madenci Vale, sermayesinin tamamına sahip olduğu Brezilya merkezli elektrik tedarikçisi Aliança Geração de Energia’da ortak olmak üzere ABD merkezli yatırım firması Global Infrastructure Partners (GIP) ile bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Vale, söz konusu satış için yaklaşık 1 milyar ABD doları nakit alacak. Vale ortak girişimde %30 hisseye, GIP ise kalan %70’e sahip olacak. Satış için onay bekleniyor.

Vale, söz konusu satışla enflasyona bağlı düzenleme yapılmadan ABD doları cinsinden fiyatlarla enerji maliyetlerini rekabetçi hale getirecek. Satış tamamlandıktan sonra Aliança Energia, Minas Gerais’te bulunan Sol do Cerrado güneş santrali ve Candonga Konsorsiyumunun sahip olduğu enerji varlıklarını, aynı eyaletteki altı hidroelektrik santrali ve Rio Grande do Norte ile Ceará'daki üç rüzgâr enerjisi santralini birleştirecek. Bu varlıklar bir araya geldiğinde kurulu kapasite 2.189 MW’a ulaşacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yıl Nisan ayında Vale Aliança Geração de Energia’nın %45 hissesini satın alarak şirket sermayesinin tamamına sahip olmak üzere Cemig Geração e Transmissão ile bir anlaşma imzalamıştı.