Gerdau temiz enerji ihtiyacını karşılamak için iki hidroelektrik santrali devraldı

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau, Garganta da Jararaca ve Paranatinga II hidroelektrik santrallerinin sahibi olan Rio do Sangue ve Paranatinga Energia şirketlerini 440 milyon BRL (73,89 milyon $) karşılığında devralmak üzere yerel enerji şirketi Atiaia Energia ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Mato Grosso eyaletinde yer alan söz konusu santrallerin üretim kapasitesinin 29 MW seviyesinde yer aldığı ifade edildi. Garganta da Jararaca santralinin ortalama 21 MW ve Paranatinga santralinin ise ortalama 17 MW enerji üretim garantisi verdiği bildirildi.

Devralım sayesinde Gerdau, üretim tesislerine temiz enerji tedarik ederek enerji ihtiyacının %8’ini karşılayacak ve karbonsuzlaşma hedeflerine katkı sağlayacak.