ArcelorMittal Brazil, boru üreticisi Tuper’in tamamını devralacak

Brezilya merkezli çelik boru üreticisi Tuper, kalan %60 hissesini devretmek üzere ArcelorMittal Brazil ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Tuper’in olumsuz etkilendiği 2015 Brezilya ekonomik krizi döneminde ArcelorMittal Brazil, şirketten %40 hisse satın almıştı.

Devralımın onayı için Brezilya rekabet kurumu CADE’ye başvuru yapıldığı ve CADE’nin nihai kararını 60 ila 90 gün içerisinde açıklamasının beklendiği belirtildi. Sürecin onaylanmasıyla Tuper, ArcelorMittal Brazil’in %100 bağlı kuruluşu olacak.

Üç üretim tesisi bulunan Tuper, petrol ve doğal gaz, inşaat, altyapı, sanayi ve otomotiv dahil pek çok sektöre hizmet veriyor.