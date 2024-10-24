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Brezilya yüksek mahkemesi CSN ve Ternium arasındaki davaya dair bilgi talep etti

Perşembe, 24 Ekim 2024 10:40:49 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya yüksek mahkemesi, Brezilya Menkul Kıymetler Komisyonundan çelik ve demir cevheri üreticisi CSN ile Arjantinli çelik üreticisi Ternium arasındaki dava hakkında bilgilendirme talep etti.

Bahsi geçen dava 2011 yılında Ternium’un Brezilyalı çelik üreticisi Usiminas’ın çoğunluk hisselerini satın almasından kaynaklanıyor. Bu satın alma sırasında Ternium’un hissedarlarından olan CSN Ternium’un Usiminas’ın ana hissedarı olacağını iddia etmişti.

Brezilya yönetmeliklerine göre çoğunluk hisselerinin satın alınmasıyla birlikte şirketin kontrolünün el değiştirmesi ve azınlık hissedarlarının da birlikte satın alma hakkına sahip olması gerekiyor. Geçtiğimiz 13 yıl içinde CSN konu hakkında açtığı davaları kaybetti ve bu yıl içinde konu federal mahkemeye taşındı. Haziran ayında ise mahkeme CSN lehine karar verdi.

Bunun ardından Ternium davayı Brezilya dış ticaret kurumunun da (AEB) desteğiyle yüksek mahkemeye taşıdı. AEB, satın alınmaya birlikte şirket yönetiminin devredilmesinin yalnızca çoğunluk hisselerinin %50’si ya da daha fazlasının alınmasıyla gerçekleştiğini ve dava konusu satışta Ternium’un Usiminas’ın çoğunluk hisselerinin yalnızca %27,7’sini aldığını iddia etti.

CSN’e göre Ternium Usiminas’ın kontrolünü üstü kapalı şekilde eline aldı.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Devralım & Birleşme 

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