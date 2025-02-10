 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Vale,...

Vale, Baovale demir cevheri ortak girişiminin tamamını devraldı

Pazartesi, 10 Şubat 2025 14:00:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Brezilyalı demir cevheri madencisi Vale, Çinli çelik üreticisi Baosteel ile olan ortak girişimi Baovale’de kalan %50 hisseyi satın aldı. Ancak satış bedeli paylaşılmadı.

Söz konusu ortak girişim, Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yer alan Agua Limpa demir cevheri madenini işletmek üzere 2001 yılında kurulmuştu. Devralım sayesinde şirketin demir cevheri üretim ve ihracat kapasitesinin artması bekleniyor. Ayrıca devralımın Brezilya rekabet kurumu CADE’nin onayına tabi olduğu da belirtiliyor.

2024 yılında Vale’nin demir cevheri üretimi, 310-320 mt seviyesinde yer alan hedefini aşarak 328 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik Devralım & Birleşme Vale Baosteel  

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 11 Şubat 2025

11 Şub | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 11 Şubat 2025

11 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları yukarı yönlü

11 Şub | Hurda ve Hammadde

NMDC Limited ile SAIL maden işleme ve kömür kullanımında iş birliği yapacak

10 Şub | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 10 Şubat 2025

10 Şub | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 10 Şubat 2025

10 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Kumba Iron Ore’un demir cevheri üretimi ve satışları 2024’te beklentilere paralel

10 Şub | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 7 Şubat 2025

07 Şub | Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Ocak döneminde %10 azaldı

07 Şub | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 7 Şubat 2025

07 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis