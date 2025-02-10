Vale, Baovale demir cevheri ortak girişiminin tamamını devraldı

Basında çıkan haberlere göre Brezilyalı demir cevheri madencisi Vale, Çinli çelik üreticisi Baosteel ile olan ortak girişimi Baovale’de kalan %50 hisseyi satın aldı. Ancak satış bedeli paylaşılmadı.

Söz konusu ortak girişim, Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yer alan Agua Limpa demir cevheri madenini işletmek üzere 2001 yılında kurulmuştu. Devralım sayesinde şirketin demir cevheri üretim ve ihracat kapasitesinin artması bekleniyor. Ayrıca devralımın Brezilya rekabet kurumu CADE’nin onayına tabi olduğu da belirtiliyor.

2024 yılında Vale’nin demir cevheri üretimi, 310-320 mt seviyesinde yer alan hedefini aşarak 328 milyon mt seviyesinde kaydedildi.