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Klöckner, Brezilya çelik piyasasından çekiliyor

Pazartesi, 17 Mart 2025 14:16:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Brezilya Çelik Distribütörleri Birliğine (INDA) göre yerel çelik üreticisi Gerdau, Almanya merkezli çelik ve metal distribütörü Klöckner & Co.,’nun Brezilya’da bulunan çelik servis merkezini devralmak üzere anlaşmaya vardı. Devralımın Brezilya rekabet kurumu CADE’nin onayına tabi olduğu bildirilirken, satış bedeli açıklanmadı.

2011 yılında Klöckner, sıcak rulo sac ve sıcak sac, kalın levha, çelik şerit ve yapısal profil üretimi ile satışını yapan yerel çelik distribütörü Frefer Metals Plus’ı yaklaşık 300 milyon BRL karşılığında satın alarak Brezilya çelik piyasasına giriş yapmıştı. Ancak Usiminas, Companhia Siderurgica Nacional (CSN), ArcelorMittal ve Gerdau gibi çelik üreticileriyle olan rekabet sebebiyle Brezilya’ya yönelik büyüme hedefine ulaşamadı.

Devralımın, yakın zaman önce sıcak rulo sac üretim kapasitesini yıllık 1,1 milyon mt seviyesine çıkaran Gerdau açısından stratejik bir hamle olduğu ve bu sayede büyüme planlarını destekleyebileceği belirtiliyor.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Usiminas ArcelorMittal Gerdau Companhia Siderurgica Nacional (CSN) 

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