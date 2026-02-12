Ternium, Nippon Steel ve Mitsubishi’nin Usiminas’ta kalan hisselerini satın alıyor

Latin Amerikalı çelik üreticisi Ternium bağlı ortaklığı Ternium Investments’ın Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Usiminas’ın kontrol grubunda bulunan Nippon Steel ve Mitsubishi Corporation’a ait kalan hisselerin satın alınmasına yönelik bir sözleşme imzaladığını bildirdi.

Ternium söz konusu hisseler için 315,2 milyon $ ödeyecek ve Brezilya rekabet kurumlarının onayına tabi olmak üzere işlemin tamamlanmasıyla şirketin Usiminas kontrol grubundaki payı %51,5’ten %83,1’e yükselecek.

İşlemin tamamlanmasının ardından Ternium ve bağlı ortaklıkları kontrol grubunun %92,9’una sahip olacak. Usiminas çalışanlarının emeklilik fonu olan Previdência Usiminas ise kalan %7,1’lik payı elinde bulundurmaya devam edecek.