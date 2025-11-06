 |  Giriş 
Ternium, Usiminas’ın kontrolünü devralacak

Perşembe, 06 Kasım 2025 09:48:43 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Ternium, iştiraki Ternium Investments aracılğıyla Nippon Steel ve Mitsubishi Corporation’ın Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Usiminas’ta kalan hisseleri satın alacağını açıkladı.

Ternium, 153,1 milyon adet hisse için kendi kaynaklarından yaklaşık 315,2 milyon $ ödeyerek Usiminas’taki hisse payını %51,5’ten %83,1’e çıkaracak.

Brezilyalı yetkililerin onayının gerektiği işlem sonucunda Ternium Investments, Ternium Argentina ve Tenaris’in iştiraki Confab’ın şirketteki toplam hisse payı %92,9 olacak. 


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Devralım & Birleşme Usiminas 

