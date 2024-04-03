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Usiminas 2 No’lu kok tesisinin verimliliğini artıracak

Çarşamba, 03 Nisan 2024 11:03:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas, Ipatinga’daki 2 No’lu kok tesisinin verimliliğini artırmak amacıyla 950 milyon BRL (187,52 milyon $) yatırım yapacak.

Söz konusu yatırım kapsamında şirketin, 2 No’lu kok tesisindeki 3 No’lu kok bataryasını yenileyeceği ve yenileme çalışmaları esnasında üretimin durdurulmayacağı vurgulandı.

Ayrıca Usiminas CEO’su Célio Assis, yenileme çalışmalarının ardından kok üretimini %12 yükseltmeyi ve dolayısıyla da rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yenileme çalışmaları 2026 yılına kadar devam edecek.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Yatırım Usiminas 

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