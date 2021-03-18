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Gerdau 2021 yılı için sermaye harcaması hedefini artırdı

Perşembe, 18 Mart 2021 11:12:32 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau 2021 yılı için sermaye harcaması hedefini 3,5 milyar BRL (624,8 milyon $) seviyesine yükseltti.

Gerdau, 2020 yılının son çeyreği ile 2021 yılının başında beklentilerinin iyileşmesi nedeniyle, 2021 yılı için sermaye harcaması hedefini 2,63 milyar BRL (470,7 milyon $) seviyesinden yükselttiğini belirtti.

Gerdau CEO’su Gustavo Werneck, “Yatırım kapasitemizin, oldukça iyi performans gösteren nakit akışı oluşturmamızla doğrudan bağlantılı olması nedeniyle 2021 yılı için bu düzenlemeleri yapıyoruz,” şeklinde konuştu.

Werneck, Gerdau’nun São Paulo şehrinde bulunan Pindamonhangaba tesisinde yeni bir sürekli döküm haddeleme birimi kurmak için 120 milyon $ harcayacağını söyledi. Yeni haddeleme biriminin, 2022 yılının ikinci yarısında faaliyete başlaması ve Brezilya otomotiv sektörünün hibrit ve elektrikli araç üretimine yönelik ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olması bekleniyor.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  Gerdau  |  benzer haberler »


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