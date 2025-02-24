G. Afrika üç ülkeden ithal yassı haddelenmiş çeliğe yönelik soruşturmanın ön sonuçlarını açıkladı

Güney Afrika Uluslararası Ticaret İdaresi Komisyonu, Çin, Japonya ve Tayvan’dan ithal alaşımsız veya diğer alaşımlı çelikten yassı haddelenmiş çelik ürünlerine yönelik antidamping vergisi soruşturmasının ön sonuçlarını açıkladı.

Soruşturma, ArcelorMittal South Africa’nın (AMSA) başvurusu üzerine 20 Eylül 2024 tarihinde başlatılmıştı. 1 Nisan 2023 ve 31 Mart 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan soruşturmada Çinli, Japon ve Tayvanlı üreticilerin söz konusu ürünleri normal değerinin altında satarak Güney Afrika iç piyasasında maddi zarara yol açtığı tespit edildi. Ancak komisyon, geçici önlem uygulamamaya karar verdi. Bu karar, soruşturmaya dahil edilen bazı ürünlerin başvuru sahibi AMSA tarafından üretilmemesi nedeniyle söz konusu ürünlerin temin edilebilmesi ihtiyacına dayanıyor.

Genişliği 600 mm ve üzerindeki söz konusu ürünler (paslanmaz ve taneleri yönlendirilmiş silisli çelik hariç) 7208.10, 7208.25, 7208.26, 7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.51, 7208.52, 7225.30 ve 7225.40 kodları altında kayıtlı bulunuyor.