 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > G....

G. Afrika üç ülkeden ithal yassı haddelenmiş çeliğe yönelik soruşturmanın ön sonuçlarını açıkladı

Pazartesi, 24 Şubat 2025 12:07:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Afrika Uluslararası Ticaret İdaresi Komisyonu, Çin, Japonya ve Tayvan’dan ithal alaşımsız veya diğer alaşımlı çelikten yassı haddelenmiş çelik ürünlerine yönelik antidamping vergisi soruşturmasının ön sonuçlarını açıkladı.

Soruşturma, ArcelorMittal South Africa’nın (AMSA) başvurusu üzerine 20 Eylül 2024 tarihinde başlatılmıştı. 1 Nisan 2023 ve 31 Mart 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan soruşturmada Çinli, Japon ve Tayvanlı üreticilerin söz konusu ürünleri normal değerinin altında satarak Güney Afrika iç piyasasında maddi zarara yol açtığı tespit edildi. Ancak komisyon, geçici önlem uygulamamaya karar verdi. Bu karar, soruşturmaya dahil edilen bazı ürünlerin başvuru sahibi AMSA tarafından üretilmemesi nedeniyle söz konusu ürünlerin temin edilebilmesi ihtiyacına dayanıyor.

Genişliği 600 mm ve üzerindeki söz konusu ürünler (paslanmaz ve taneleri yönlendirilmiş silisli çelik hariç) 7208.10, 7208.25, 7208.26, 7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.51, 7208.52, 7225.30 ve 7225.40 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Yassı Ürünler G. Afrika Güney Afrika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 25 Şubat 2025

25 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Endonezyalı çelik üreticisi Avrupa’ya ihracat için karbonsuz sıcak rulo sac teknolojisine yatırım yaptı

25 Şub | Çelik Haberler

Nucor sıcak rulo sac baz fiyatını bu hafta da artırdı

25 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Changshu Longteng New Energy Equipment Technology’nin yeni çelik levha üretim hattı sıcak testten geçti

25 Şub | Çelik Haberler

Güney Kore, Çin'den ithal kalın çelik levhalara geçici antidamping vergisi getirdi

24 Şub | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel soğuk rulo sac fiyatları farklı seyirler izliyor

24 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı levha fiyatları çoğunlukla yatay seyrederken, bazı teklifler yukarı yönlü

24 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel sıcak rulo sac fiyatları bakım çalışmalarının artmasıyla farklı yönlerde seyretti

24 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Mechel 2024’te net zarar kaydetti, üretimi ve satışları çoğunlukla düştü

24 Şub | Çelik Haberler

Hoa Phat kalite sertifikasının yenilenmesiyle Hindistan’a sıcak rulo sac ihracatına devam edebilecek

24 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis