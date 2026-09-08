Fuat Tosyalı'dan çelik sektörüne hammadde güvenliği uyarısı

Avrupa'da hurda bazlı yeni tesislerin devreye girmesi ve AB'nin hurda ihracatını kısıtlamaya yönelik çalışmaları, Türkiye'nin çelik üretiminde hammadde tedarikine ilişkin riskleri artırıyor. Dünya gazetesinde yer alan habere göre Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, sektörün önümüzdeki dönemde kapasite artışından ziyade hammadde çeşitliliğine, cevher işleme kabiliyetine ve yerel kaynakların kullanımına odaklanması gerektiğini söyledi.

İskenderun'daki demir çelik tesisinde gazetecilerle bir araya gelen Tosyalı, Türkiye'nin dünyanın en büyük hurda ithalatçılarından biri olduğunu belirtirken, Tosyalı olarak günde yaklaşık 20.000 mt hurda erittiklerini ifade etti.

Avrupa'dan Türkiye'ye önemli miktarda hurda geldiğine dikkat çeken Tosyalı, Avrupa'da devreye girecek yeni elektrik ark ocaklarının kıtanın hurda ihtiyacını artıracağını ve bunun Türkiye'nin hammadde teminini zorlaştırabileceğini belirtti. Tosyalı, “Türkiye çelik sektörünün önünde büyük bir risk var. AB'de hurdaya dayalı yeni yatırımlar ve tesisler kuruluyor. Bunun yanında AB'nin hurda ihracatını kısıtlama yönünde çalışmaları var. Bu Türkiye çelik sektörü açısından önemli bir risk,” ifadelerini kullandı.

Tosyalı'ya göre sektörün önümüzdeki dönemde yalnızca üretim kapasitesini artırmaya değil, mevcut üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacak adımlara odaklanması gerekiyor. “Hammadde çeşitliliği, yerel kaynakların işlenmesi, düşük karbonlu üretim ve yenilenebilir enerji bu yol haritasının ana başlıkları olacak,” diyen Tosyalı, hammadde kaynaklarının çeşitlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Öncelik: Hammaddeyi ikame edecek yatırımlar

Önümüzdeki dönemde şirketin öncelikleri arasında hammaddeyi ikame edecek yatırımların yer alacağını belirten Tosyalı, Türkiye'de cevher işleme kabiliyeti oluşturulması gerektiğini söyledi.

“Bundan sonraki önceliğimiz hammaddemizi ikame edecek yatırımlar. Mutlaka madeni işleyebilecek kabiliyetlerin oluşturulması gerekiyor. Mümkünse bunun yerel madenlerle yapılması lazım,” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bulunan cevherlerin farklı kaynaklardan sağlanan cevherlerle harmanlanarak ve uygun teknolojiler kullanılarak değerlendirilebileceğini belirten Tosyalı, şirketin yurt dışındaki cevher zenginleştirme ve doğrudan indirgenmiş demir alanındaki tecrübesini Türkiye'ye taşımayı hedeflediğini söyledi.