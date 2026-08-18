TUCSA: Deprem dirençli yapılarda yapısal çelik kullanımı artırılmalı

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) Başkanı Selami Gürel, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27. yılında yaptığı açıklamada Türkiye'de deprem dirençli yapılaşmanın hızlandırılmasında yapısal çeliğin daha fazla kullanılması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin çelik yapı üretimindeki gücüne dikkat çeken Gürel, ülkenin dünyada yedinci, Avrupa'da ise ikinci büyük çelik yapı üreticisi olduğunu söyledi. Gürel, mevcut üretim kapasitesi, mühendislik bilgisi ve sanayi altyapısıyla çelik yapıların kentsel dönüşümde daha yaygın kullanılabileceğini ifade etti.

Çelik yapıların sağlamlık, hafiflik, hızlı uygulama, güvenlik ve sürdürülebilirlik açısından avantajlar sunduğunu belirten Gürel, Türkiye'nin bu alanda gerekli üretim kapasitesi ve yetkinliğe sahip olduğunu söyledi.

Gürel, “Depremi engelleyemeyiz ancak depremin yapılarda ve şehirlerde yaratacağı yıkımı azaltabiliriz. Güvenli şehirleri depremden sonra değil, deprem olmadan önce inşa etmeliyiz. Bunun yolu, bugünden güvenli ve dirençli yapılar inşa etmekten ve mevcut yapı stokunu hızla dönüştürmekten geçiyor,” dedi.

Türkiye'nin çelik yapı üretimindeki konumuna işaret eden Gürel, “Çelik yapılar ile sağlam, hafif, hızlı, güvenli ve sürdürülebilir yapılaşmaya geçmemiz mümkün. Bunu hayata geçirecek üretime ve yetkinliğe sahip bir ülkeyiz,” ifadelerini kullandı.

“Yapısal çelik bir mühendislik gerçeğidir”

Yapısal çeliğin endüstriyel üretim ve hızlı uygulama özelliklerinin güvenli yapılaşma ve kentsel dönüşüm açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Gürel, çeliğin geleneksel yöntemlere kıyasla daha hafif olmasının deprem açısından önemine dikkat çekti.

Gürel, “Çelik, geleneksel yöntemlere göre çok daha hafif bir malzemedir. Bina ne kadar hafifse deprem sırasında üzerine binen yük o kadar azalır. Bu bir tercih ya da tartışma konusu değil, mühendislik gerçeğidir” dedi.

Kentsel dönüşüm çelik sektörü için önemli bir alan

Gürel, Türkiye'de devam eden kentsel dönüşüm sürecinde çelik kullanımının artırılması gerektiğini de vurguladı. Türkiye'nin çelik üretim kapasitesi ve mühendislik altyapısının bu süreçte değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Gürel, “Bu üretim kapasitesine, mühendislik bilgisine ve sanayi altyapısına sahip bir ülke olarak, kentsel dönüşümde çelik kullanımının artması için hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız,” ifadelerini kullandı.

Çelik karkaslı modüler yapı sistemleri yaygınlaştırılmalı

TUCSA Başkanı, çelik kullanımının özellikle okul, hastane ve yurt gibi kritik yapılarda artırılması gerektiğini belirtti. Gürel, çok katlı konutlar başta olmak üzere bu yapılarda çelik karkaslı modüler yapı sistemlerinin yaygınlaştırılması ve çeliğin standart bir yapı malzemesi haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Kentsel dönüşüm hızlandırılırken güvenlik, sürdürülebilirlik ve mühendislik kalitesinden taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan Gürel, doğru tasarlanan ve doğru uygulanan çelik yapıların dönüşüm sürecinde güvenliğin önemli unsurlarından biri olacağını ifade etti.

“Çelik tercih değil, zorunluluktur” diyen Gürel, Türkiye'nin deprem dirençli kentlere dönüşümünde çelik yapıların daha etkin şekilde kullanılması çağrısında bulundu.