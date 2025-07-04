Fransa’nın metal sanayi üretimi 2025’in Mayıs ayında %2,2 azaldı

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre imalat üretimi bu yılın Mayıs ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,7’lik düşüşün ardından %1 artış kaydetti. Mart-Mayıs döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,8 arttı ve 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %0,4 geriledi.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Nisan ayında %0,1 arttıktan sonra Mayıs ayında aylık %2,2 düştü.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %0,1 azalan ticari ve motorlu araç üretiminde Mayıs ayında aylık %2 düşüş görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim, bir önceki ay kaydedilen %0,5’lik düşüşün ardından yine aylık %0,5 geriledi. Yerel inşaat sektöründe üretim Mart-Mayıs döneminde ise çeyreklik bazda %2 azaldı.