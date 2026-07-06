Fransa’nın metal sanayi üretimi 2026’nın Mayıs ayında %0,3 düştü

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre imalat üretimi bu yılın Mayıs ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,1 düşüşün ardından %1 yükseliş gösterdi. Mart-Mayıs döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,3 ve 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %1,2 arttı.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Nisan ayında %0,5 arttıktan sonra Mayıs ayında %0,3 azaldı.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %1,4 yükseldikten sonra ticari ve motorlu araç üretiminde Mayıs ayında aylık %4,7 düşüş görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim, bir önceki ay kaydedilen %0,1’lik düşüşün ardından aylık %1,2 yükseldi. Yerel inşaat sektöründe üretim Mart-Mayıs döneminde ise çeyreklik bazda %1 azaldı.