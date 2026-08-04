Fransa'da üretici fiyatları 2026'nın Haziran ayında %0,6 geriledi

Fransa'nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Haziran ayında ülkede üretici fiyatları aylık %0,6 düşüş ve yıllık %2,6 artış kaydetti. Haziran ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,6 düştü ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %3,2 yükseldi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları ve taşıma ekipmanı fiyatları sırasıyla aylık %0,1 düştü ve %0,1 arttı. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %3,6, taşıma ekipmanı fiyatları ise %0,8 artış kaydetti.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Mayıs ayına kıyasla %1,2 düşüş ve 2025 yılının Haziran ayına kıyasla %4,4 artış gösterdi.