 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Fransa'da...

Fransa'da üretici fiyatları 2026'nın Haziran ayında %0,6 geriledi

Salı, 04 Ağustos 2026 11:46:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa'nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Haziran ayında ülkede üretici fiyatları aylık %0,6 düşüş ve yıllık %2,6 artış kaydetti. Haziran ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,6 düştü ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %3,2 yükseldi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları ve taşıma ekipmanı fiyatları sırasıyla aylık %0,1 düştü ve %0,1 arttı. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %3,6, taşıma ekipmanı fiyatları ise %0,8 artış kaydetti. 

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Mayıs ayına kıyasla %1,2 düşüş ve 2025 yılının Haziran ayına kıyasla %4,4 artış gösterdi.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Fransa’nın metal sanayi üretimi 2026’nın Mayıs ayında %0,3 düştü

06 Tem | Çelik Haberler

Fransa’da üretici fiyatları 2026’nın Mayıs ayında %0,3 düşüş kaydetti

02 Tem | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi 2026’nın Nisan ayında %0,1 arttı

08 Haz | Çelik Haberler

Fransa’da üretici fiyatları 2026’nın Nisan ayında %2,1 geriledi

01 Haz | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi 2026’nın Mart ayında %0,3 arttı

07 May | Çelik Haberler

Fransa’da üretici fiyatları 2026’nın Mart ayında %2 arttı

05 May | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi 2026’nın Şubat ayında değişmedi

07 Nis | Çelik Haberler

Fransa’da üretici fiyatları 2026’nın Şubat ayında %0,2 düştü

01 Nis | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi 2026’nın Ocak ayında %0,4 düştü

05 Mar | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi 2025’in Aralık ayında %1,6 arttı

06 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis