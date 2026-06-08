Fransa’nın metal sanayi üretimi 2026’nın Nisan ayında %0,1 arttı

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre imalat üretimi bu yılın Nisan ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,1 artışın ardından değişiklik göstermedi. Şubat-Nisan döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %1,4 ve 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %1,2 arttı.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Mart ayında %0,8 arttıktan sonra Nisan ayında %0,1 yükseldi.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %1,2 yükseldikten sonra ticari ve motorlu araç üretiminde Nisan ayında aylık %1,5 artış görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim, bir önceki ay kaydedilen %0,2’lik düşüşün ardından aylık yatay seyretti. Yerel inşaat sektöründe üretim Şubat-Nisan döneminde ise çeyreklik bazda %1,6 azaldı.