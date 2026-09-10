Fransa'nın metal sanayi üretimi 2026'nın Temmuz ayında %1 düştü

Fransa'nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre imalat üretimi bu yılın Temmuz ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %1 azalışın ardından %0,8 düşüş gösterdi. Mayıs-Temmuz döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %1,2 ve 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %0,4 azaldı.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Haziran ayında %0,4 düştükten sonra Temmuz ayında %1 geriledi.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %2,6 düştükten sonra ticari ve motorlu araç üretiminde Temmuz ayında aylık %1,6 artış görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim, bir önceki ay kaydedilen %3,1'lik düşüşün ardından aylık bazda sabit kaldı. Yerel inşaat sektöründe üretim Mayıs-Temmuz döneminde ise çeyreklik bazda %0,9 azaldı.