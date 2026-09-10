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Fransa'nın metal sanayi üretimi 2026'nın Temmuz ayında %1 düştü

Perşembe, 10 Eylül 2026 15:22:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa'nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre imalat üretimi bu yılın Temmuz ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %1 azalışın ardından %0,8 düşüş gösterdi. Mayıs-Temmuz döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %1,2 ve 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %0,4 azaldı.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Haziran ayında %0,4 düştükten sonra Temmuz ayında %1 geriledi.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %2,6 düştükten sonra ticari ve motorlu araç üretiminde Temmuz ayında aylık %1,6 artış görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim, bir önceki ay kaydedilen %3,1'lik düşüşün ardından aylık bazda sabit kaldı. Yerel inşaat sektöründe üretim Mayıs-Temmuz döneminde ise çeyreklik bazda %0,9 azaldı.

Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Üretim 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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