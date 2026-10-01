Fransa'da üretici fiyatları 2026'nın Ağustos ayında %1 artış gösterdi

Fransa'nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ağustos ayında ülkede üretici fiyatları aylık %1 ve yıllık %4,8 artış kaydetti. Ağustos ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,4 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %4,5 yükseldi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları ve taşıma ekipmanı fiyatları sırasıyla aylık bazda değişmedi ve %0,5 düştü. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %5,2, taşıma ekipmanı fiyatları ise %3,6 artış kaydetti.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Temmuz ayına kıyasla %0,2 ve 2025 yılının Ağustos ayına kıyasla %6,3 artış gösterdi.