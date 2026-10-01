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Fransa'da üretici fiyatları 2026'nın Ağustos ayında %1 artış gösterdi

Perşembe, 01 Ekim 2026 15:06:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa'nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ağustos ayında ülkede üretici fiyatları aylık %1 ve yıllık %4,8 artış kaydetti. Ağustos ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,4 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %4,5 yükseldi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları ve taşıma ekipmanı fiyatları sırasıyla aylık bazda değişmedi ve %0,5 düştü. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %5,2, taşıma ekipmanı fiyatları ise %3,6 artış kaydetti. 

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Temmuz ayına kıyasla %0,2 ve 2025 yılının Ağustos ayına kıyasla %6,3 artış gösterdi.

Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Üretim 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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