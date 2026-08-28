Fransa'da üretici fiyatları 2026'nın Temmuz ayında %1,1 arttı

Fransa'nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Temmuz ayında ülkede üretici fiyatları aylık %1,1 ve yıllık %3,4 artış kaydetti. Temmuz ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,7 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %3,8 yükseldi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları ve taşıma ekipmanı fiyatları sırasıyla aylık %0,8 ve %1,9 arttı. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %5,3, taşıma ekipmanı fiyatları ise %4,6 artış kaydetti.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Haziran ayına kıyasla %0,5 ve 2025 yılının Temmuz ayına kıyasla %5 artış gösterdi.