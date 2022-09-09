Fransa’nın metal sanayi üretimi Temmuz ayında aylık %2,3 düştü

Cuma, 09 Eylül 2022 10:49:38 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin imalat üretimi bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen aylık %0,9’luk artışın ardından aylık %1,6 düştü. Bu yılın Mayıs-Temmuz döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,1 artış ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,2 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda, makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı, Mayıs ayında kaydedilen %0,9 artışın ardından aylık %2,3 düşüş kaydetti.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %1,6 düşüş gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde söz konusu ayda aylık %0,5 artış görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim Haziran ayında kaydedilen %1,4’lük düşüşün ardından %0,5 arttı. Yerel inşaat sektöründe üretim Mayıs-Temmuz döneminde ise çeyreklik bazda %0,1 düşüş kaydetti.