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Fransa’nın metal sanayi üretimi Temmuz ayında aylık %1,2 azaldı

Pazartesi, 09 Eylül 2024 11:27:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin imalat üretimi bu yılın Temmuz ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,9’luk artışın ardından aylık %0,9 artış gösterdi. Mayıs-Temmuz döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %2,3 düşüş kaydederken geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %3 geriledi.

Söz konusu ayda makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Haziran ayında %0,6 artış gösterdikten sonra Temmuz ayında aylık %1,2 düşüş kaydetti.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %2,8 artış gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Temmuz ayında aylık %4,6 küçülme görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim bir önceki ay kaydedilen %1,8’lik artışın ardından %2,2 geriledi. Yerel inşaat sektöründe üretim Mayıs-Temmuz döneminde ise çeyreklik bazda %1 geriledi.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Üretim 

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