Fransa’nın metal sanayi üretimi Şubat’ta aylık %1,4 arttı

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre imalat üretimi bu yılın Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,5’lik düşüşün ardından %1,4 artış kaydetti. Aralık-Şubat döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %1,9 ve 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %0,7 geriledi.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Ocak ayında %2,2 düştükten sonra Şubat ayında aylık %1,4 yükseldi.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %1,8 artış gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Şubat ayında aylık %7,2 artış görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim bir önceki ay kaydedilen %3,7’lik düşüşün ardından aylık %1,6 yükseldi. Yerel inşaat sektöründe üretim Aralık-Şubat döneminde ise çeyreklik bazda %0,9 arttı.