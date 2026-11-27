Fransa'nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ekim ayında ülkede üretici fiyatları aylık %1,3 ve yıllık %8,2 artış kaydetti. Ekim ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,1 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %6 arttı.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları ve taşıma ekipmanı fiyatları sırasıyla aylık bazda %0,9 ve %1 yükseldi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %7,2, taşıma ekipmanı fiyatları ise %4,5 artış kaydetti.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Eylül ayına kıyasla %0,7 ve 2025 yılının Ekim ayına kıyasla %8,4 artış gösterdi.