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Fransa’nın metal sanayi üretimi Şubat ayında %0,4 arttı

Çarşamba, 06 Nisan 2022 12:04:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Şubat ayında ülkenin imalat üretimi, Ocak ayında kaydedilen aylık %2,2’lik artıştan sonra, aylık bazda %0,5 düşüş gösterdi. Yılın Aralık-Şubat döneminde ise, Fransa’nın imalat üretimi önceki çeyreğe göre %1,3 ve geçen yılın aynı dönemine göre %0,9 artış gösterdi.

Aynı ayda, Fransa’nın makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı, Ocak ayında aylık %3,2 arttıktan sonra, aylık %0,4 artış gösterdi.

Bununla birlikte, Fransa’nın Ocak ayında aylık %5,8 düşüş gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Şubat ayında aylık bazda %5,7 düşüş görülürken, yerel inşaat sektörü üretimi bir önceki ayda kaydedilen %7,8’lik artışın ardından %2,7 arttı. Aralık-Şubat döneminde ise, Fransa’nın yerel inşaat sektöründe çeyreklik bazda %1,4 artış kaydedildi.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği üretim 

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