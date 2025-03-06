 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Fransa’nın...

Fransa’nın metal sanayi üretimi Ocak’ta aylık %0,9 düştü

Perşembe, 06 Mart 2025 14:33:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre imalat üretimi bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %1’lik düşüşün ardından %0,7 düşüş kaydetti. Kasım-Ocak döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %1,2 ve 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %2,1 geriledi.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Aralık ayında %0,6 düştükten sonra sonra Ocak ayında aylık %0,9 azaldı.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %11,1 düşüş gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Ocak ayında aylık %6,4 artış görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim bir önceki ay kaydedilen %1,8’lik artışın ardından aylık %3,8 azaldı. Yerel inşaat sektöründe üretim Kasım-Ocak döneminde ise çeyreklik bazda %1,2 arttı.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Fransa’nın metal sanayi üretimi Aralık ayında aylık %0,7 azaldı

06 Şub | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi Kasım’da aylık bazda değişiklik göstermedi

13 Oca | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi Ekim ayında aylık %0,4 geriledi

09 Ara | Çelik Haberler

ArcelorMittal France ve Genvia düşük karbonlu hidrojen konusunda iş birliği yapacak

14 Kas | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi Eylül ayında aylık %0,6 yükseldi

06 Kas | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi Ağustos ayında aylık %2,2 yükseldi

04 Eki | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi Temmuz ayında aylık %1,2 azaldı

09 Eyl | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi Haziran ayında aylık %0,8 yükseldi

05 Ağu | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi Mayıs ayında aylık %3,1 azaldı

08 Tem | Çelik Haberler

Fransa’nın metal sanayi üretimi Nisan ayında aylık %0,3 yükseldi

06 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis