Fransa’nın metal sanayi üretimi Ocak’ta aylık %0,9 düştü

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre imalat üretimi bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %1’lik düşüşün ardından %0,7 düşüş kaydetti. Kasım-Ocak döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %1,2 ve 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %2,1 geriledi.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Aralık ayında %0,6 düştükten sonra sonra Ocak ayında aylık %0,9 azaldı.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %11,1 düşüş gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Ocak ayında aylık %6,4 artış görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim bir önceki ay kaydedilen %1,8’lik artışın ardından aylık %3,8 azaldı. Yerel inşaat sektöründe üretim Kasım-Ocak döneminde ise çeyreklik bazda %1,2 arttı.