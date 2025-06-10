Fransa’nın metal sanayi üretimi Nisan’da aylık %1,2 azaldı

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre imalat üretimi bu yılın Nisan ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,6’lık düşüşün ardından %0,5 yükseliş kaydetti. Şubat-Nisan döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %1 arttı ve 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %1 geriledi.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Mart ayında %0,7 arttıktan sonra Nisan ayında aylık %1,2 düştü.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %0,4 azalan ticari ve motorlu araç üretiminde Nisan ayında aylık %3,4 artış görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim, bir önceki ay kaydedilen %0,8’lik artışın ardından aylık %0,9 düştü. Yerel inşaat sektöründe üretim Şubat-Nisan döneminde ise çeyreklik bazda %0,3 azaldı.