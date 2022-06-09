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Fransa’nın metal sanayi üretimi Nisan ayında %1,4 düştü

Perşembe, 09 Haziran 2022 12:04:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin imalat üretimi bu yılın Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen aylık %0,2’lik düşüşün ardından aylık %0,4 düştü. Bu yılın Şubat-Nisan döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,3 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,6 artış gösterdi.

Söz konusu ayda makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı, Mart ayında kaydedilen %1 düşüşün ardından aylık %1,4 düşüş kaydetti.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %7,5 düşüş gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Nisan ayında aylık %3,2 artış görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim Mart ayında kaydedilen %1,6’lık düşüşün ardından %1,2 arttı. Yerel inşaat sektöründe üretim Şubat-Nisan döneminde ise çeyreklik bazda %2,1 artış kaydetti.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği Üretim 

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