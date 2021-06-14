Fransa’nın metal sanayi üretimi Nisan ayında %0,7 arttı

Pazartesi, 14 Haziran 2021 15:43:39 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Nisan ayında ülkenin imalat üretimi, Mart ayında kaydedilen aylık %0,6’lık artıştan sonra, aylık bazda %0,3 düşüş gösterdi. Yılın Şubat-Nisan döneminde ise, Fransa’nın imalat üretimi önceki çeyreğe göre %2,4 düşüş ve geçen yılın aynı dönemine göre %15,3 artış gösterdi.

Aynı ayda, Fransa’nın makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı, Mart ayında aylık %0,5 düştükten sonra, aylık %0,7 artış gösterdi.

Bununla birlikte, Fransa’nın Mart ayında aylık %5,9 düşüş gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Nisan ayında aylık bazda %5,9 düşüş görülürken, yerel inşaat sektörü üretimi bir önceki ayda kaydedilen %1,7’lik düşüşün ardından %0,8 düştü. Şubat-Nisan döneminde ise, Fransa’nın yerel inşaat sektöründe çeyreklik bazda %1,8 düşüş kaydedildi.