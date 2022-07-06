Fransa’nın metal sanayi üretimi Mayıs ayında aylık %1,2 arttı

Çarşamba, 06 Temmuz 2022 11:20:45 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin imalat üretimi bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen aylık %0,5’lik düşüşün ardından aylık %0,8 arttı. Bu yılın Mart-Mayıs döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,9 ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,4 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı, Nisan ayında kaydedilen %1,9 düşüşün ardından aylık %1,2 artış kaydetti.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %3,8 artış gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde söz konusu ayda aylık %15,3 artış görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim Nisan ayında kaydedilen %1’lik artışın ardından %0,4 arttı. Yerel inşaat sektöründe üretim Mart-Mayıs döneminde ise çeyreklik bazda %0,9 artış kaydetti.