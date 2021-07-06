Fransa’nın metal sanayi üretimi Mayıs ayında %0,2 arttı

Salı, 06 Temmuz 2021 14:55:03 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin imalat üretimi bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen aylık %0,1’lik düşüşün ardından aylık %0,5 düştü.

Bu yılın Şubat-Mayıs döneminde ise, Fransa’nın imalat üretimi çeyreklik bazda %1,6 düşerken, yıllık %27,9 artış kaydetti.

Söz konusu ayda, Fransa’nın metalürji ve metal ürünleri imalatı, bir önceki ay kaydedilen %0,8 artışın ardından aylık %0,2 artış gösterdi.

Öte yandan, ülkenin ticari ve motorlu araç üretiminde Mayıs ayında, bir önceki ay kaydedilen %5,9 düşüşün ardından %7,9 düşüş görülürken, inşaat sektörü üretimi ise Nisan ayında kaydedilen %0,8 düşüşün ardından %5,4 artış kaydetti. Şubat-Mayıs döneminde, Fransa’nın inşaat sektörü çeyreklik bazda %0,4 düştü.