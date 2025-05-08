Fransa’nın metal sanayi üretimi Mart’ta aylık %0,8 yükseldi

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre imalat üretimi bu yılın Mart ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %0,6’lık artışın ardından %1,3 yükseliş kaydetti. Ocak-Mart döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,1 arttı ve 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %1 geriledi.

Makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Şubat ayında %1,5 düştükten sonra Mart ayında aylık %0,8 yükseldi.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %3,3 artış gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Mart ayında aylık %2,2 artış görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim, bir önceki ay kaydedilen %0,9’luk düşüşün ardından aylık %1,5 yükseldi. Yerel inşaat sektöründe üretim Ocak-Mart döneminde ise çeyreklik bazda %1,1 düştü.